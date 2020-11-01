"Арсенал" победил МЮ в чемпионате Англии

1 ноября, 2020, 20:23

В 7-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" в гостях переиграл "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в Манчестере был открыт на 69-й минуте, когда форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти.

В итоге его гол оказался победным.

"Арсенал" победил МЮ 1:0, набрал 12 очков и занимает восьмое место. "Манчестер Юнайтед" с 7 пунктами лишь 15-й.

Чемпионат Англии

7-й тур

1 ноября

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" 0:1

Гол: Обамеянг, 69 (пен.)

Напомним, 16 октября "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с французским полузащитником Полем Погба.

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