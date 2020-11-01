От коронавируса умер трижды мэр Павлограда

1 ноября, 2020, 12:30

63-летний бывший мэр Павлограда (Днепропетровская область) Иван Метелица умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью

Об этом информирует Еспресо.TV .

"31 октября 2020 в 64 году жизни перестало биться сердце Метелицы Ивана Сергеевича. Мэр Вершина А.А., депутаты городского совета, исполнительный комитет выражают родным, близким и всем, кто знал Ивана Сергеевича глубокое сожаление", - говорится в сообщении Павлоградского городского совета .

Как пишет портал Павлоград.dp.ua , сначала Метелица лечился в Павлоградский больнице интенсивного лечения, однако, после ухудшения состояния здоровья, был направлен санавиации в Днепр, в областную больницу имени Мечникова.

Несколько дней Метелица находился в искусственной коме, однако врачам не удалось его спасти.

Справка

Иван Метелица родился 24 сентября 1957 в Павлограде. Окончил школу №2. После Днепропетровского металлургического института и службы в армии работал на Днепропетровском заводе средств механизации.

С 1984 года работал на павлоградских предприятиях - Павлоградском механическом заводе, "Павлоградсильмаш", "Ливмаш" на руководящих должностях.

С 1990 года Метелица был заместителем председателя Павлоградского городского исполнительного комитета, а с 1994 по 2006 и с 2010 по 2015 - павлоградским городским головой.

В 2015 году был избран депутатом Павлоградского горсовета.

На нынешних местных выборах занял пятое место.