От коронавируса умер трижды мэр Павлограда
Об этом информирует Еспресо.TV .
"31 октября 2020 в 64 году жизни перестало биться сердце Метелицы Ивана Сергеевича. Мэр Вершина А.А., депутаты городского совета, исполнительный комитет выражают родным, близким и всем, кто знал Ивана Сергеевича глубокое сожаление", - говорится в сообщении Павлоградского городского совета .
Как пишет портал Павлоград.dp.ua , сначала Метелица лечился в Павлоградский больнице интенсивного лечения, однако, после ухудшения состояния здоровья, был направлен санавиации в Днепр, в областную больницу имени Мечникова.
Несколько дней Метелица находился в искусственной коме, однако врачам не удалось его спасти.
Справка
Иван Метелица родился 24 сентября 1957 в Павлограде. Окончил школу №2. После Днепропетровского металлургического института и службы в армии работал на Днепропетровском заводе средств механизации.
С 1984 года работал на павлоградских предприятиях - Павлоградском механическом заводе, "Павлоградсильмаш", "Ливмаш" на руководящих должностях.
С 1990 года Метелица был заместителем председателя Павлоградского городского исполнительного комитета, а с 1994 по 2006 и с 2010 по 2015 - павлоградским городским головой.
В 2015 году был избран депутатом Павлоградского горсовета.
На нынешних местных выборах занял пятое место.
- Напомним, 30 октября переизбран мэр города Новгород-Северский Черниговской области Олег Бондаренко ушел из жизни в возрасте 47 лет из-за заражения коронавируса.
- 28 октября действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов.
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