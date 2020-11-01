Обнародованы результаты экзит-пола на президентских выборах в Молдове
Об этом сообщает ТСН .
В воскресенье, 1 ноября, в Молдове состоялись президентские выборы. Участки для голосования закрылись в 21:00 по местному времени. Явка избирателей составила 42,73%.
Результаты экзит-пола:
1) Игорь Додон, действующий президент - 40,9%.
2) Майя Санду, лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", экс-премьер - 34,6%.
3) Ренато Усатий, глава "Нашей партии", мэр города Бельцы - 11,5%.
4) Виолетта Иванова, депутат от партии "Шор" - 6,3%.
5) Андрей Нэстасе, руководитель политической платформы "Достоинство и правда" - 2,9%.
6) Октавиан Цыку, кандидат от Партии национального единства - 1,7%.
7) Дорин Киртоакэ, лидер Либеральной партии - 1,3%.
8) Тудор Делиу, выдвиженец либерал-демократов - 0,9%.
Опрос проведен 1 ноября 2020 года телефонным методом на заказ Watchdog.
После объявления официальных результатов голосования должны назначить второй тур выборов президента Молдовы.
- В Молдове в воскресенье, 1 ноября 2020 года, проходили президентские выборы.
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