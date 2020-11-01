В Молдове выбирают президента с 8 кандидатов и кандидаток

1 ноября, 2020, 08:10

В Молдове в воскресенье, 1 ноября 2020 года, проходят прямые президентские выборы

Граждане будут избирать главу государства из восьми кандидатов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Кишиневский портал Newsmaker .

На должность №1 в стране претендуют действующий с 2016 года президент Игорь Додон, кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый, кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду, кандидат от "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, кандидат от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ и кандидат от Партии национального единства Октавиан ЦИКу.

В стране открыто 2004 участка. Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, также могут принять участие в голосовании. За рубежом открыли 139 участков.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы опубликовало полный список адресов избирательных участков за рубежом и условий голосования представителей молдавской диаспоры.

Граждане Молдовы с левобережья Днестра могут проголосовать на участках в Кишиневе, Бельцах, Новых Аненах, Криуленах.

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