Обнародованы официальные результаты парламентских выборов в Грузии

1 ноября, 2020, 19:56

На парламентских выборах в Грузии побеждает партия "Грузинская мечта", которая набирает 48,15% голосов

Об этом по итогам подсчета 99,9% голосов сообщает ЦИК Грузии.

"Грузинская мечта" набирает 48,15%, блок "ЕНД - Сила в единстве" экс-президента Мехеила Саакашвили набирает 27,13% голосов. Третий результат у партии "Европейская Грузия" - 3,78%.

Согласно предварительным данным, в парламент десятого созыва также проходят: "Лело для Грузии" - 3,16%; "Альянс патриотов Грузии" - 3,15%; "Новая Грузия - Стратегия Агмашенебели" - 3,15%; "Гирчи" - 2,89%; "Гражданское движение - Алеко Елисашвили" - 1,33%; "Лейбористская партия Грузии" - 1%.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Представительство в парламенте будет у всех партий, которые получили более 1% голосов.

Право голоса на выборах было более чем у 3,5 млн граждан. Для них были открыты более 3,8 тыс. участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 56,11%.

1 ноября сообщалось, что после обработки 63% бюллетеней на парламентских выборах в Грузии лидирует основана предпринимателем Бидзиной Иванишвили правящая партия "Грузинская мечта", которая набирает 48,99% голосов. Главный соперник партии власти - избирательный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" экс-президента Саакашвили - набирает 26,05%

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