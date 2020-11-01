В Грузии на выборах побеждает партия Иванишвили. Команда Саакашвили готовится к протестам

1 ноября, 2020, 10:23

После обработки 63% бюллетеней на парламентских выборах в Грузии лидирует основанная предпринимателем Бидзиной Иванишвили правящая партия "Грузинская мечта", которая набирает 48,99% голосов. Главный соперник партии власти - избирательный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" экс-президента Саакашвили - набирает 26,05%

Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Брифинг главы грузинского ЦИК Тамара Жвании пытался сорвать представитель ЦИК от оппозиции, который требовал не публиковать "сфальсифицированные данные", однако полицейские вывели оппозиционера из зала, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в ночь на воскресенье, 1 ноября 2020 года, что не исключает проведения второго тура выборов по мажоритарным спискам в 12 из 30 избирательных округов.

"Сейчас, когда идет подсчет голосов, представители оппозиции в избирательных комиссиях осуществляют саботаж, максимально тянут время и не передают результатов голосування на участках в окружные комиссии", - сказал Кобахидзе, отметив, что все должны дождаться окончательных итогов выборов.

Между тем лидеры оппозиционных партий советуются о дальнейших действиях.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, в предвыборном штабе которого собрались оппозиционеры, власть "тотально фальсифицирует результаты выборов, и этому дадут адекватный ответ".

Напомним, вчера, 31 октября, то есть в день голосования, четыре грузинских телеканала обнародовали данные экзит-полов . Опросы проводились американскими и европейскими компаниями.

Партия Иванишвили руководит Грузией с 2012 года.

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