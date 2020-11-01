Лукашенко сам расширяет социальную базу протестов, - оппозиционер Лебедько
Об этом белорусский оппозиционер и неоднократный политзаключенный Александр Лебедько заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
"Без денег Лукашенко не сможет выдержать осаду. А он по факту находится в осадном положении, особенно когда приходят выходные дни. И правы те, которые говорят, что на ОМОН и на другие спецподразделения деньги найдутся. Да, найдутся, но этих денег не увидят ведь учителя, библиотекари, вся бюджетная сфера. А это значит, что им не за что держаться. Сегодня они держатся за эту пусть и небольшую заработную плату. А без вот этой мотивации они, конечно же, пойдут на улицы", - отметил политик.
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"Это означает, что будут увеличиваться марши (оппозиции - ред.), в которых и так участвуют сотни тысяч людей", - подчеркнул Лебедько.
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