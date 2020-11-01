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Espreso.tvОбщество31 октября на фронте: с российской стороны - огонь с РПГ, с украинской - без потерь

31 октября на фронте: с российской стороны - огонь с РПГ, с украинской - без потерь

За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Недалеко от населенного пункта Зайцево Донецкой области россияне совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета, рассказывает со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил Еспресо.TV .

"Враждебная провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили", - отмечается в сообщении.

Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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