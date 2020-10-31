Вопрос отмены безвиза с ЕС снят с повестки дня, - Кулеба
Об этом глава МИД заявил в интервью НВ.
По его словам, это произошло после решения Совета национальной безопасности и обороны и Кабинета министров Украины.
"После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что такие структуры в Украине как НАПК, НАБУ и Высший антикоррупционный суд очень важны для европейских и американских партнеров, в то время как Конституционный суд просто разрушил эту антикоррупционную инфраструктуру, и сейчас у КСУ даже появилась возможность ее "демонтировать" полностью.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Отмену е-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
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