Вопрос отмены безвиза с ЕС снят с повестки дня, - Кулеба

31 октября, 2020, 14:08

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня

Об этом глава МИД заявил в интервью НВ.

По его словам, это произошло после решения Совета национальной безопасности и обороны и Кабинета министров Украины.

"После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что такие структуры в Украине как НАПК, НАБУ и Высший антикоррупционный суд очень важны для европейских и американских партнеров, в то время как Конституционный суд просто разрушил эту антикоррупционную инфраструктуру, и сейчас у КСУ даже появилась возможность ее "демонтировать" полностью.

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