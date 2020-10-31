Во Франции за нарушение карантина будут сажать в тюрьму

31 октября, 2020, 10:10

Во Франции за систематическое нарушение карантина вводят лишение свободы на полгода

Об этом говорится в решении правительства страны о введении с 30 октября ограничительных мер для противодействие второй волне пандемии COVID-19, сообщает Укринформ.

За нарушение ограничений домашнего карантина минимальный штраф составляет 135 евро. Он может быть увеличен до 375 евро в случае неуплаты или отсутствия обжалования в течение определенного периода.

В случае повторения нарушения в течение 15 дней финансовое наказание составит 200 евро с увеличением до 450 евро в случае несвоевременной уплаты без отсутствия обжалования.

После трех нарушений за месяц человек может получить наказание в виде штрафа в 3750 евро и заключения на шесть месяцев.

С 30 октября и по меньшей мере до 1 декабря во Франции возобновлен режим общенационального карантина.

В стране закрыты рестораны, бары, кафе, спортивные залы, парикмахерские, другие учреждения, которые не имеют критического значения для жизни людей. Это же касается и большинства торговых заведений за исключением продовольственных маркетов и магазинов.

Вводятся ограничения и запреты на публичные собрания, включая личные контакты, за исключением членов семьи.

В условиях новых ограничений продолжат работу детские сады и школьные учебные заведения. Детям разрешено перемещаться к своим детсадам и школам, а родителям их сопровождать.

Покидать дом можно при необходимости выйти в магазин за покупками; на работу и возвращения домой; к врачу и в аптеку; по срочным семейным обстоятельствам; с целью ухода за больным; по судебным или административным вызовам; в случае выполнения общественно значимых заданий.

Также граждане могут выйти на прогулку, заниматься физической активностью, выгуливать домашних животных, но в течение суток на период не более одного часа и на расстоянии не дальше одного километра от дома.

С каждым выходом из помещения нужно заполнять в печатном формате или генерировать онлайн специальный документ с указанием персональных данных, домашнего адреса, времени выхода и причины.

Напомним, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении карантина в стране на 1 месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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