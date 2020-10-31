Во Франции схватили еще одного подозреваемого в резне в Ницце

31 октября, 2020, 13:54

Во Франции задержали третьего подозреваемого в организации теракта в католическом храме в Ницце

Об этом сообщает France 24 .

33-летний мужчина был задержан вечером 30 октября в квартире другого фигуранта, где он скрывался, сообщил представитель органов юстиции Франции.

"Мы пытаемся установить его роль в этом деле", - сказал представитель.

Теперь под стражей по делу о теракте в Ницце находятся уже трое фигурантов. Ранее полиция задержала мужчин в возрасте 47 и 35 лет по подозрению в том, что они контактировали с исполнителем преступления за день до его совершения.

Сам нападавший, 21-летний тунисец, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии после ранений, которые получил во время задержания.

Напомним, 29 октября произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них и ранить еще нескольких.

Известно, что нападавший был мигрантом из Туниса и въехал во Францию 20 сентября этого года.

30 октября полиция задержала 47-летнего мужчину по подозрению в контактах с террористом, который 29 октября устроил резню в соборе в Ницце.

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