Во Франции задержали возможного сообщника террориста, устроившего резню в Ницце

30 октября, 2020, 13:32

Французская полиция задержала 47-летнего мужчину по подозрению в контактах с террористом, который 29 октября устроил резню в соборе в Ницце

Об этом пишет Reuters .

Сообщается, что подозреваемого задержали в четверг вечером после того, как обнаружили, что он контактировал с 21-летним Брахимом Ассауи, который в тот же день убил трех человек в соборе в Ницце.

Напомним, накануне произошел теракт в соборе Ниццы , где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Известно, что нападавший был мигрантом из Туниса и въехал во Францию 20 сентября этого года.

Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских , крича "Аллах Акбар!".

Почти в то же время, на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.

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