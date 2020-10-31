В ВСУ зафиксирован 16-й летальный случай от COVID-19
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В ВСУ отметили, что в Киеве работник ВС Украины 20 октября был госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".
"Положительный результат ПЦР-теста от 26.10.2020. В связи с ухудшением состояния здоровья 29.10.2020 был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, получал высокопотоковую оксигенацию. Несмотря на проводимую терапию у пациента продолжала отмечаться отрицательная динамика, нарастание дыхательной недостаточности. 29.10.2020 поздно вечером состояние больного резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", - сообщили в Минобороны.
За прошедшие сутки в ВСУ подтвердили 159 новых случаев инфицирования, госпитализированы 34 человека. Всего COVID-19 болеет 1639 человек. На изоляции находятся 455 военных. За время пандемии выздоровели 4096 человек.
- По состоянию на утро 30 октября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 1558 человек.
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