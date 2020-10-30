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Espreso.tvОбществоВ Вооруженных силах обнаружили 189 случаев COVID-19 за сутки

В Вооруженных силах обнаружили 189 случаев COVID-19 за сутки


фото: reuters
По состоянию на утро 30 октября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 1558 человек

Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских Сил.

"По состоянию на 10.00 30 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1558 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев", - говорится в сообщении.

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Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 32 человека, в лечении дома под наблюдением медицинской службы - 156 человек.

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