В Вооруженных силах обнаружили 189 случаев COVID-19 за сутки

30 октября, 2020, 11:44

По состоянию на утро 30 октября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 1558 человек

Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских Сил.

"По состоянию на 10.00 30 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1558 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев", - говорится в сообщении.

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Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 32 человека, в лечении дома под наблюдением медицинской службы - 156 человек.

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