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Espreso.tvОбществоМощное землетрясение в Турции: четверо погибших, 120 пострадавших

Мощное землетрясение в Турции: четверо погибших, 120 пострадавших


фото: reuters
В результате мощного землетрясения в Турции погибли по меньшей мере четыре человека, еще 120 получили травмы

Такие цифры обнародовало Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования жителям провинции Измир, пострадавшим в результате землетрясения.

30 октября в Эгейском море произошло мощное землетрясение. Геологическая служба США оценила подземные толчки в 7,0 магнитуд. По данным турецкой стороны, землетрясение произошло магнитудой 6,6.

Сильные подземные толчки продолжались около 15 секунд и ощущались в Турции и Греции. В Турции от землетрясения пострадала провинция Измир.

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