В Нововолынске от коронавируса умерла семейный врач

31 октября, 2020, 21:10

31 октября 2020 года ушла из жизни семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи города Нововолынск Волынской области Корнейчук Валентина Андреевна

Об этом сообщили на странице медучреждения в фейсбуке, передает Еспресо.TV со ссылкой на Буг .

"Сегодня ушла из жизни наш семейный врач, коллега, Корнейчук Валентина Андреевна. Коллектив и администрация заведения выражает искренние соболезнования дочери и сыну по поводу тяжелой утраты, смерти мамы.

Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль, от потери родного человека ... Царство Небесное и Вечная Память. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби ", - говорится в заметке.

По данным местных журналистов, 68-летняя врач болела коронавирусом, лечилась в Боголюбах. Женщина имела сопутствующие заболевания.

О смертельном случае от коронавируса в Нововолынске сообщают и на сайте горсовета .

Там отмечают, что за последние сутки в Нововолынске методом ПЦР подтвержден 21 новый случай коронавирусной болезни. 30 человек выздоровели. Один случай болезни завершился летальным исходом.

Всего по состоянию на 10:00 31 октября в Нововолынске зарегистрировано 1150 случаев заболевания Covid-19, которые подтверждены лабораторно. 798 человек выздоровели, 23 случая летальных.

За весь период пандемии сделано 398 быстрых тестов и взято 5131 забор материала на выявление вируса COVID-19 методом ПЦР.

Также в Нововолынске центральной городской больницы методом ИФА М сделано всего 2867 анализе и методом ИФА G - 787.

Как уже сообщалось, в Украине зафиксировано 8725 новых случаев COVID-19 . Это новый суточный рекорд заболеваемости.

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