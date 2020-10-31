В Украине зафиксированы 8725 новых случаев COVID-19, это новый суточный рекорд заболеваемости
31 октября, 2020, 09:03
За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 8752 человек, это новый рекорд заболеваемости
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
30 октября COVID-19 выявлен у 8725 человек. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии коронавируса в Украине. За сутки 155 человек умерли, 3902 - выздоровели.
Всего за время пандемии в Украине заболели 387 481 человек, 158 928 человек выздоровели, зафиксировано 7196 летальных случаев.
- В течение суток 29 октября в мире зафиксировали рекордные 505 756 новых случаев коронавируса COVID-19
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