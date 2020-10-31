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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксированы 8725 новых случаев COVID-19, это новый суточный рекорд заболеваемости

В Украине зафиксированы 8725 новых случаев COVID-19, это новый суточный рекорд заболеваемости


фото: Reuters
За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 8752 человек, это новый рекорд заболеваемости

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

30 октября COVID-19 выявлен у 8725 человек. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии коронавируса в Украине. За сутки 155 человек умерли, 3902 - выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине заболели 387 481 человек, 158 928 человек выздоровели, зафиксировано 7196 летальных случаев.

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