В Украине зафиксированы 8725 новых случаев COVID-19, это новый суточный рекорд заболеваемости

31 октября, 2020, 09:03

За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 8752 человек, это новый рекорд заболеваемости

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

30 октября COVID-19 выявлен у 8725 человек. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии коронавируса в Украине. За сутки 155 человек умерли, 3902 - выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине заболели 387 481 человек, 158 928 человек выздоровели, зафиксировано 7196 летальных случаев.

В течение суток 29 октября в мире зафиксировали рекордные 505 756 новых случаев коронавируса COVID-19

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