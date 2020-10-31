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Espreso.tvМирВ Грузии проходят парламентские выборы

В Грузии проходят парламентские выборы


фото: Reuters
Сегодня, 31 октября, в Грузии происходят очередные парламентские выборы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

120 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 - в мажоритарных округах. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 - в мажоритарных округах.

Утвержденная парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Нововведением является положение, при котором партия, победившая на выборах, сможет сформировать правительство только при условии получения более 40% голосов избирателей.

В парламентских выборах в Грузии примут участие 50 субъектов - 48 политических партий и два избирательных блока. Правом голоса обладают 3 526 023 зарегистрированных ЦИК избирателей, включая 14 170 за рубежом. На территории Грузии будут открыты 3 657 избирательных участков. За пределами Грузии в 38 странах выборы пройдут на 52 избирательных участках.

За парламентскими выборами в Грузии будут наблюдать 910 международных и 47 тыс. местных наблюдателей.

Одновременно с парламентскими выборами в Грузии в Аджарии 31 октября начнутся выборы в Верховную Раду Аджарской автономной республики.

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