Выборы в Грузии: оппозиционные партии договорились не формировать коалицию с "Грузинской мечтой"
Как пишет Грузия Онлайн, договоренность подписали сегодня в офисе "Лейбористской партии".
Подписанты отметили, что это "беспрецедентная договоренность", которая подтверждает их совместную оппозиционную позицию.
СМИ сообщают, что документ подписали все оппозиционные партии, которые имеют рейтинг выше 3% - кроме пророссийского "Альянса патриотов".
Согласно опросам, "Мечта" остается самой популярной партией (около 30% поддержки), но ее шансы снова получить большинство в парламенте незначительны.
Зато рейтинг крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (15%) затрудняет создание коалиции из оппозиционных партий.
В этих условиях наиболее вероятным выглядел сценарий коалиции "Мечты" с одной или несколькими оппозиционными партиями, но сегодняшняя договоренность подтвердила предыдущие заявления лидеров оппозиции, что они не планируют блокировки с властями.
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