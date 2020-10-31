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Espreso.tvОбществоСтепанов просит ВР немедленно ввести штрафы за отсутствие масок

Степанов просит ВР немедленно ввести штрафы за отсутствие масок


фото: facebook.com/moz.ukr
Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к Верховной Раде с просьбой усилить ответственность за нарушение санитарных мероприятий

Об этом Степанов заявил сегодня на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер.

"Там четко определено, какой штраф за неношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не придерживаются этих правил. Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к спикеру ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост заболеваемости COVID", - пояснил Степанов.

  • Напомним, 24 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине занят 61% больничных коек, предназначенных для больных коронавирусом.

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