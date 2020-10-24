В больницах занято 61% коек для больных COVID-19, - Степанов
24 октября, 2020, 11:11
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине занято 61% больничных коек, предназначенных для больных коронавирусом
Об этом Степанов заявил во время брифинга в Киеве, сообщает Укринформ .
"Сегодня утром из общего количества коек по стране занято около 61%", - сказал он.
Он пояснил, что эта цифра включает пациентов, у которых подтвержден COVID-19 и которые имеют тяжелое течение болезни и находятся в больницах.
Степанов добавил, что за последние сутки были госпитализированы 1058 человек.
- В Украине 23 октября было зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусом , 135 человек скончались.
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