Смертельное ДТП на Майдане Независимости: водителю сообщили о подозрении

31 октября, 2020, 07:55

Виновнику ДТП на столичном Майдане Независимости, в результате которого погибли два человека, сообщили о подозрении

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении 66-летнему водителю. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемый доставлен в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

30 октября около 16:00 водитель внедорожника Land Rover, утратив контроль над управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

Далее автомобиль врезался в рекламный щит, после чего на проезжей части ул. Крещатик протаранил несколько неподвижных авто, в которых также находились люди.

В результате ДТП две женщины 1941 г.р. и 1990 г.р. погибли на месте происшествия. Еще три человека (пассажиры одной из машин, в том числе 5-месячный ребенок) получили травмы и были госпитализированы.

Напомним, 30 октября в Киеве на Майдане внедорожник проехал по пешеходной части и врезался в остановку, сбив насмерть двух человек.

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