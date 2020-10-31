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Espreso.tvОбществоПсевдополицейского-налетчика из Кролевца схватили в Харькове

Псевдополицейского-налетчика из Кролевца схватили в Харькове

В субботу, 31 октября 2020 года, в Харькове задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на кандидата в депутаты городского совета Кролевца (Сумская область), осуществленного под видом полицейских

Подробности со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области рассказывает Еспресо.TV .

"Благодаря совместным оперативным действиям сотрудников полиции Сумщины и Харьковщины удалось установить личность второго из нападавших, а также его место пребывания - 39-летний мужчина скрывался в Харькове, по частному адресу. Злоумышленника задержали наши оперативники и следователи по силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД", - комментирует ситуацию заместитель начальника ГУНП в Сумской области Валерий Строкач.

Сейчас ему объявили подозрение в совершении разбойного нападения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений.

"Особая циничность данного преступления заключается в том, что оба нападавших в своем прошлом имели отношение к правоохранительным органам, хорошо знали специфику расследования таких дел, а потому заранее готовились и приложили все усилия, чтобы остаться неразоблаченными", - отмечает Строкач.

Однако правоохранители собрали и сейчас имеют все необходимые доказательства причастности обоих задержанных к разбойному нападению на кролевецкого предпринимателя.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

  • Напомним, в упомянутом разбойном нападении участвовали двое нападавших. Одного из них сразу удалось задержать .

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