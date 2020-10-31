Пострадает не только безвиз: Кулеба предупредил о последствиях решения КСУ

31 октября, 2020, 08:26

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования может лишить Украину поддержки партнеров в мире

Об этом Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на "Украине 24".

По его словам, решение Конституционного суда может негативно повлиять не только на безвизовый режим с Евросоюзом.

"Если не будет найдено системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку многих стран, с которыми у нас наибольшие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией", - сказал Кулеба.

Вместе с тем он отметил, что безвизовый режим пока защищен, поскольку президент, СНБО и правительство показали партнерам Украины своими шагами, что решение КСУ, которое подрывает антикоррупционную инфраструктуру, получит сопротивление.

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