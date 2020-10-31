Пострадает не только безвиз: Кулеба предупредил о последствиях решения КСУ
Об этом Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на "Украине 24".
По его словам, решение Конституционного суда может негативно повлиять не только на безвизовый режим с Евросоюзом.
"Если не будет найдено системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку многих стран, с которыми у нас наибольшие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией", - сказал Кулеба.
Вместе с тем он отметил, что безвизовый режим пока защищен, поскольку президент, СНБО и правительство показали партнерам Украины своими шагами, что решение КСУ, которое подрывает антикоррупционную инфраструктуру, получит сопротивление.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Отмена е-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
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