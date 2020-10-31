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Espreso.tvОбществоНа въезде в Киев со стороны Броваров перевернулся бус "Мерседес"

На въезде в Киев со стороны Броваров перевернулся бус "Мерседес"

На столичном Броварском проспекте вечером в субботу, 31 октября 2020 года, произошло ДТП микроавтобуса с опрокидыванием

Об этом передают ВартовиЕспресо.

В направлении Киева ехал микроавтобус "Мерседес," у которого лопнуло переднее левое колесо. Вследствие ДТП бус стал не управляемым, его повело влево. Пересекая зеленую разделяющую полосу, транспортное средство вылетело на встречную, где его и опрокинуло.

К счастью, в этот момент никого из участников дорожного движения на встречной не было.

Можно сказать, что водитель и пассажирка родились в рубашке, потому что машина остановилась в нескольких сантиметрах от фуры, которая стояла на обочине. В результате аварии никто не пострадал.

  • Напомним, завтра, 1 ноября, из-за циклона в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий.

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