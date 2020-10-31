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Espreso.tvОбщество1 ноября Украина встретит с циклоном

1 ноября Украина встретит с циклоном

Трамвай №23. Киев, ДВРЗ
фото: transphoto.org
В воскресенье, 1 ноября 2020 года, украинцев ждет дождевая, холодная погода

Об этом сообщает синоптикиня Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В первый день ноября, будем с циклоном прямо над Украиной. Так что дождя в воскресенье везде хватает. Но с нюансами. Восточную часть дожди охватят скорее во второй половине дня и вечером, а в западной части Украины в воскресенье осадков вообще не предвидится", - рассказывает она у себя на Facebook.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м / с, местами сильные порывы.

Температура воздуха в воскресный день ожидается невысокой: + 8 + 11 градусов, на юге и востоке + 11 + 14 градусов.

В Киеве 1 ноября ожидается дождь, порывистый, до сильного, северный ветер и дневная температура воздуха около 8 градусов.

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