ЦИК начала объявлять результаты местных выборов

31 октября, 2020, 08:46

Центральная избирательная комиссия начала объявлять официальные результаты местных выборов и обнародовала имена первых избранных мэров

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы о кандидатах в мэры, результаты которых были обнародованы ЦИК.

В частности, в некоторых городах уже известны имена избранных городских голов:

Жмеринка (Винницкая область) - действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от "Украинской стратегии Гройсмана";

Бахмут (Донецкая область) - действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;

Часов Яр (Донецкая область) - Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;

Соледар (Донецкая область) - Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;

Северск (Донецкая область) - Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;

Берегово (Закарпатская область) - действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;

Бурштин (Ивано-Франковская область) - Василий Андриешин (22,99%), кандидат от "Европейской солидарности";

Калуш (Ивано-Франковская область) - Андрей Найда (45,07%), кандидат от "Свободы";

Городенка (Ивано-Франковская область) - Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО "Платформа громад";

Березань (Киевская область) - действующий мэр Владимир Тимченко (65,55%), кандидат от Березанской громады;

Сквира (Киевская область) - Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;

Фастов (Киевская область) - действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от Партии национального эгоизма;

Рава-Русская (Львовская область) - Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;

Самбор (Львовская область) - действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;

Новый Раздол (Львовская область) - Ярина Яценко (23,47%), кандидат от "Европейской солидарности";

Новая Одесса (Николаевская область) - действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от "Пропозиции";

Черноморск (Одесская область) - Василий Гуляев (25,29%), кандидат от "За будущее";

Балта (Одесская область) - действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;

Заводское (Полтавская область) - действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;

Лохвица (Полтавская область) - действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от "Доверия";

Жашков (Черкасская область) - действующий мэр Игорь Цибровський (81,33%), самовыдвиженец;

Носовка (Черниговская область) - действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от "Наш край".

Напомним, по состоянию на 30 октября в Украине подсчитали результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов.

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