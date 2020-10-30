Местные выборы: подсчитаны голоса за депутатов 64 советов и голов 84 населенных пунктов

30 октября, 2020, 20:40

В Украине подсчитали результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"По информации, поступившей в секретариат Центральной избирательной комиссии от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном веб-сайте ЦИК, по состоянию на 16:00 30 октября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 - городских, 15 - поселковых, 41 - сельской) в 23 регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что признаны избранными 84 голов (20 - городских, 17 - поселковых, 47 - сельских) также в 23 областях.

Сообщается, что на всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов УИК. Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИК.

"Этот процесс продолжается только в 2 регионах, в менее 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области - 30 УИК, а также в Одесской области - 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета)", - сказали в ЦИК.

Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что окончательные результаты местных выборов появятся максимум в пятидневный срок после проведения.

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