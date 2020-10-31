30 октября на фронте: погибли двое украинских военных

31 октября, 2020, 07:18

30 октября на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, погибли двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили перемирие. Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

Провокации врага продолжились ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил.

С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Стали известны имена военных, которые погибли после вражеского обстрела в ночь на 30 октября.

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