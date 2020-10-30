Названы имена военных, погибших 29 октября в зоне ООС
30 октября, 2020, 15:58
Стали известны имена военных, погибших после вражеского обстрела в ночь с 29-го на 30 октября
Об этом сообщает пресс-служба 36-й отдельной бригады в Facebook.
"29 октября, около полуночи, возле поселка Водяное в результате вражеского обстрела погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич" - говорится в сообщении.
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Бригада выразила соболезнования близким и родным погибших.
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