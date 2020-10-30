Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда
Текст "Проекта Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" обнародован пресс-службой Верховной Рады.
Проект закона содержит две статьи: "неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства".
Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Кроме того, инициируется возврат редакцией закона "О предупреждении коррупции" и статьями Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.
В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия этого решения.
Также соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с "порядком, определенным Конституцией Украины и Законом Украины" О Конституционном Суде Украины ".
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ по представлению 47 нардепов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд путем манипуляций принял этого решение.
Заявлено, что проект закона разработан с целью обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного суда.
Отметим, что изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно две трети от конституционного состава суда.
Конституция определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подачи заявления об отставке.
Кроме того, Конституция определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- Отмену э-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
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