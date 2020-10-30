 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда

Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и признать "ничтожным" его решение об отмене э-декларирования

Текст "Проекта Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" обнародован пресс-службой Верховной Рады.

Проект закона содержит две статьи: "неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства".

Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Кроме того, инициируется возврат редакцией закона "О предупреждении коррупции" и статьями Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия этого решения.

Также соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с "порядком, определенным Конституцией Украины и Законом Украины" О Конституционном Суде Украины ".

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ по представлению 47 нардепов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд путем манипуляций принял этого решение.

Заявлено, что проект закона разработан с целью обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного суда.

Отметим, что изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно две трети от конституционного состава суда.

Конституция определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подачи заявления об отставке.

Кроме того, Конституция определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО по электронному декларированию

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать