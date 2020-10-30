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Espreso.tvОбществоЯ не собираюсь уходить в отставку, - руководитель КС Тупицкий

Я не собираюсь уходить в отставку, - руководитель КС Тупицкий


фото: ukranews
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не собирается уходить в отставку из-за конфликта вокруг решения КС

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Такого требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал. Если такое есть, то она должна быть мотивирована. Чтобы я понимал и разобрался, чтобы суд понял, что проблема во мне. Тогда мы это решим объективно на специальном заседании Конституционного суда Украины ", - сказал он.

Тупицкий заявил, что вопрос своей отставки будет обсуждать публично.

"Если будет такой ультиматум, то я вас приглашу - мы обсудим этот вопрос. И судьи сядут рядом, и мы обсудили вопрос, нарушаю ли я присягу. А по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать ( идти в отставку) ", - сказал он.

  • Напомним, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и признать "ничтожным" его решение об отмене э-декларирования.

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