Я не собираюсь уходить в отставку, - руководитель КС Тупицкий

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Такого требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал. Если такое есть, то она должна быть мотивирована. Чтобы я понимал и разобрался, чтобы суд понял, что проблема во мне. Тогда мы это решим объективно на специальном заседании Конституционного суда Украины ", - сказал он.

Тупицкий заявил, что вопрос своей отставки будет обсуждать публично.

"Если будет такой ультиматум, то я вас приглашу - мы обсудим этот вопрос. И судьи сядут рядом, и мы обсудили вопрос, нарушаю ли я присягу. А по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать ( идти в отставку) ", - сказал он.

Напомним, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и признать "ничтожным" его решение об отмене э-декларирования.

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