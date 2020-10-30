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Espreso.tvОбществоВолонтер призвала помочь бойцам ООС, раненым 30 октября на фронте

Волонтер призвала помочь бойцам ООС, раненым 30 октября на фронте

30 октября волонтер Наталья Юсупова призвала помочь тяжелораненым на фронте, которых доставили в госпиталь Киева, и тем, кто находится на передовой

Соответствующий призыв волонтер Наталья Юсупова написала в Facebook.

"Новости с фронта очень плохие, пятеро бойцов ранены, среди них есть очень тяжелые. Двух морпехов оккупанты убили. Закончились выборы и началось. В Киев доставили двух бойцов, один с ампутацией, другой в нейрохирургию. Нужд много: лекарства, анализы, посылки на фронт. Сегодня я купила ящик лекарств на 5 тыс и отправила медикам 14 тыс. 300 грн и публикую отчеты еще более чем на 50 тыс.", - отметила Юсупова.

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Она поблагодарила тех, кто помогает:

"Люди, спасибо, что делаете репосты, но и помогайте, кто чем может. Мне каждый день приходят списки потребностей. Если кто может купить кофе и носки теплые, чем больше, тем лучше. Теплые одеяла купила 20 штук, если кто еще купит, буду благодарна. Сейчас сезон простуд, окопы не санаторий, сыро, нужны противопростудные, обезболивающие и для желудка лекарства. Давайте меньше слов, больше дела. Спасибо кто помогает".

Волонтер оставила реквизиты: 5375 4115 0042 7369 и 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова

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