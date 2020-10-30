Волонтер призвала помочь бойцам ООС, раненым 30 октября на фронте
Соответствующий призыв волонтер Наталья Юсупова написала в Facebook.
"Новости с фронта очень плохие, пятеро бойцов ранены, среди них есть очень тяжелые. Двух морпехов оккупанты убили. Закончились выборы и началось. В Киев доставили двух бойцов, один с ампутацией, другой в нейрохирургию. Нужд много: лекарства, анализы, посылки на фронт. Сегодня я купила ящик лекарств на 5 тыс и отправила медикам 14 тыс. 300 грн и публикую отчеты еще более чем на 50 тыс.", - отметила Юсупова.
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Она поблагодарила тех, кто помогает:
"Люди, спасибо, что делаете репосты, но и помогайте, кто чем может. Мне каждый день приходят списки потребностей. Если кто может купить кофе и носки теплые, чем больше, тем лучше. Теплые одеяла купила 20 штук, если кто еще купит, буду благодарна. Сейчас сезон простуд, окопы не санаторий, сыро, нужны противопростудные, обезболивающие и для желудка лекарства. Давайте меньше слов, больше дела. Спасибо кто помогает".
Волонтер оставила реквизиты: 5375 4115 0042 7369 и 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова
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