Антирекорды коронавируса: 173 человека умерли в сутки, 8312 новых случаев

30 октября, 2020, 08:49

30 октября обнародованы данные об ухудшении эпидемической ситуации по распространению коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр СНБО .

8312 случаев коронавируса обнаружили в Украине в четверг, 29 октября. 173 человека умерли. Оба показателя являются максимальными с начала пандемии.

За сутки выздоровели 3394 человека.

30 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 378 729 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7041 летальный, 155026 пациентов выздоровели. Всего проведено 3225954 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 10 115 случаев;

Волынская область - 13 326 случаев;

Днепропетровская область - 14 655 случаев;

Донецкая область - 9643 случая;

Житомирская область - 13 866 случаев;

Закарпатская область - 14 158 случаев;

Запорожская область - 9567 случаев;

Ивано-Франковская область - 19 981 случай;

Кировоградская область - 2398 случаев;

г. Киев - 36768 случаев;

Киевская область - 16 119 случаев;

Львовская область - 29 314 случаев;

Луганская область - 3575 случаев;

Николаевская область - 7574 случая;

Одесская область - 24 116 случаев;

Полтавская область - 9220 случаев;

Ровенская область - 18 857 случаев;

Сумская область - 11 508 случаев;

Тернопольская область - 20 411 случаев;

Харьковская область - 35 675 случаев;

Херсонская область - 3800 случаев;

Хмельницкая область - 15 227 случаев;

Черновицкая область - 21273 случаи;

Черкасская область - 8952 случая;

Черниговская область - 8631 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 октября в Центр поступило 9102 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 452 786 сообщений о подозрении на COVID-19.

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