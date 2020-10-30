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Espreso.tvОбществоАнтирекорды коронавируса: 173 человека умерли в сутки, 8312 новых случаев

Антирекорды коронавируса: 173 человека умерли в сутки, 8312 новых случаев

30 октября обнародованы данные об ухудшении эпидемической ситуации по распространению коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр СНБО .

8312 случаев коронавируса обнаружили в Украине в четверг, 29 октября. 173 человека умерли. Оба показателя являются максимальными с начала пандемии.

За сутки выздоровели 3394 человека.

30 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 378 729 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7041 летальный, 155026 пациентов выздоровели. Всего проведено 3225954 тестирования методом ПЦР.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 10 115 случаев;
Волынская область - 13 326 случаев;
Днепропетровская область - 14 655 случаев;
Донецкая область - 9643 случая;
Житомирская область - 13 866 случаев;
Закарпатская область - 14 158 случаев;
Запорожская область - 9567 случаев;
Ивано-Франковская область - 19 981 случай;
Кировоградская область - 2398 случаев;
г. Киев - 36768 случаев;
Киевская область - 16 119 случаев;
Львовская область - 29 314 случаев;
Луганская область - 3575 случаев;
Николаевская область - 7574 случая;
Одесская область - 24 116 случаев;
Полтавская область - 9220 случаев;
Ровенская область - 18 857 случаев;
Сумская область - 11 508 случаев;
Тернопольская область - 20 411 случаев;
Харьковская область - 35 675 случаев;
Херсонская область - 3800 случаев;
Хмельницкая область - 15 227 случаев;
Черновицкая область - 21273 случаи;
Черкасская область - 8952 случая;
Черниговская область - 8631 случай.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 октября в Центр поступило 9102 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 452 786 сообщений о подозрении на COVID-19.

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