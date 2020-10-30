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Espreso.tvОбществоВ КСУ заявили о давлении на Тупицкого со стороны ГБР

В КСУ заявили о давлении на Тупицкого со стороны ГБР

Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил о продолжении давления на КСУ и призвали ГБР соблюдать презумпцию невиновности

Об этом сообщает сайт суда.

В КСУ отметили, что новость об открытии дела против Тупицкого сначала содержала утвердительные формулировки относительно совершения им преступления, а позже в предложение было добавлено слово "возможно".

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Суд напомнил ГБР о статье 62 Конституции, в которой говорится о презумпции невиновности.

"Надеемся, что в дальнейшем должностные лица ГБР в своей деятельности будут руководствоваться исключительно нормами Конституции Украины и действующего законодательства", - сказано в заявлении.

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