В КСУ заявили о давлении на Тупицкого со стороны ГБР

30 октября, 2020, 18:55

Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил о продолжении давления на КСУ и призвали ГБР соблюдать презумпцию невиновности

Об этом сообщает сайт суда.

В КСУ отметили, что новость об открытии дела против Тупицкого сначала содержала утвердительные формулировки относительно совершения им преступления, а позже в предложение было добавлено слово "возможно".

Читайте также: ГБР расследует возможную госизмену председателя КСУ Тупицкого

Суд напомнил ГБР о статье 62 Конституции, в которой говорится о презумпции невиновности.

"Надеемся, что в дальнейшем должностные лица ГБР в своей деятельности будут руководствоваться исключительно нормами Конституции Украины и действующего законодательства", - сказано в заявлении.