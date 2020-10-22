Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит матч ЛЧ с "Барселоной", - СМИ
22 октября, 2020, 15:41
Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду еще не оправился от коронавируса и не сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.
Из-за положительного теста на COVID-19 Роналду пропустит матч Лиги чемпионов с "Барселоной, который состоится 28 октября.
По протоколу УЕФА футболист должен сдать отрицательный тест за неделю до игры.
Также португалец не сыграет с "Вероной" в чемпионате Италии.
Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он пропустил матч чемпионата Италии с "Кротоне" (1:1) и игру Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (2:0).
- Напомним, 13 октября у Криштиану Роналду обнаружили коронавирус .
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