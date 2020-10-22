Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит матч ЛЧ с "Барселоной", - СМИ

22 октября, 2020, 15:41

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду еще не оправился от коронавируса и не сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.

Из-за положительного теста на COVID-19 Роналду пропустит матч Лиги чемпионов с "Барселоной, который состоится 28 октября.

По протоколу УЕФА футболист должен сдать отрицательный тест за неделю до игры.

Также португалец не сыграет с "Вероной" в чемпионате Италии.

Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он пропустил матч чемпионата Италии с "Кротоне" (1:1) и игру Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (2:0).

Напомним, 13 октября у Криштиану Роналду обнаружили коронавирус .

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