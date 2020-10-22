 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду снова сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит матч ЛЧ с "Барселоной", - СМИ

Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит матч ЛЧ с "Барселоной", - СМИ


фото: Reuters
Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду еще не оправился от коронавируса и не сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.

Из-за положительного теста на COVID-19 Роналду пропустит матч Лиги чемпионов с "Барселоной, который состоится 28 октября.

По протоколу УЕФА футболист должен сдать отрицательный тест за неделю до игры.

Также португалец не сыграет с "Вероной" в чемпионате Италии.

Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он пропустил матч чемпионата Италии с "Кротоне" (1:1) и игру Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (2:0).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать