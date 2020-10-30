На выборах президента США досрочно проголосовали 85 млн человек
Об этом говорится на сайте проекта.
В США досрочно проголосовали уже 85 755 756 человек. Из них 30 518 913 человека проголосовали лично.
Как заявляют эксперты, рекордный ход досрочного голосования показывает, что общая явка на выборах в 2020 году чуть превысит явку 2016 года, сообщает агентство Reuters.
По прогнозам, в общем могут проголосовать около 150 млн американцев - почти 65% от всего населения страны.
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На выборах в США, которые состоятся 3 ноября, будет избран президент и вице-президента страны. Конкурентами являются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
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