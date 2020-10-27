Власти США готовятся к возможным беспорядкам после выборов президента, - CNN

27 октября, 2020, 10:38

Министерство внутренней безопасности США ведет подготовку к возможным беспорядкам на фоне выборов президента 3 ноября

Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, источник телеканала сообщил, что к возможным обострениям ситуации готовят дополнительно офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции.

Военных могут привлечь к охране федеральных зданий.

"У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость. При этом в ведомстве нет никаких определенных разведданных о какой-либо угрозе насилия", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра МВБ Кен Куччинелли.

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3 ноября в США пройдут очередные президентские выборы, в результате которых будет избран человек, который возглавит страну на следующие четыре года.

В 2020-м главными претендентами на кресло главы Белого дома являются республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.

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