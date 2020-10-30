Карантинные зоны в Украине планируют обновлять по новому принципу, - Немчинов

30 октября, 2020, 13:51

В Украине могут отойти от "светофорного" принципа карантинного зонирования

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает РБК-Украина .

Он отметил, что правительство рассматривает возможность по новому принципу обновлять зоны карантина, сказав, что стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании

"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины - ред.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", - подчеркнул Немчинов.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны . Они начнут действовать со 2 ноября.

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