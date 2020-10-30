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Espreso.tvОбществоВ Украине обновили карантинные зоны: 11 областных центров попали в "красную"

В Украине обновили карантинные зоны: 11 областных центров попали в "красную"


фото: reuters
В пятницу, 30 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине

Об этом написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"С 00 часов 00 минуты 2 ноября (четверг) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в "оранжевой" зоне!" - написал он.

В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров; учреждений культуры; плановые госпитализации в больнице.

Отметим, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила зоны карантина в Украине. Решение вступит в силу со следующего понедельника.

В "красную" зону попали Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

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