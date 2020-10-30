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Espreso.tvОбществоЕрмак назвал убийство и ранение оккупантами бойцов ООС "провокациями с целью срыва перемирия"

Ермак назвал убийство и ранение оккупантами бойцов ООС "провокациями с целью срыва перемирия"


фото: Слово і Діло
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал смерть украинских военных от обстрелов российских войск "провокациями"

Об этом он заявил на встрече с послами стран G7, передает пресс-служба ОПУ.

По словам Ермака, режим прекращения огня на востоке Украины продолжается уже почти 100 дней.

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"Имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований с целью его срыва. Вчера во время таких враждебных обстрелов, к сожалению, двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения", - сказал руководитель Офиса.

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