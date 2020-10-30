Обострение на фронте: на Донбассе погибли двое военных ВСУ

Об этом сообщили в штабе ООС .

"За прошедшие сутки, 29 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

Обоим воинам оказана медицинская помощь и оперативно госпитализированы.

С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. В результате вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили "адекватный ответ".

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