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Espreso.tvОбществоДеоккупация Крыма: Украина ожидает активную позицию Германии, - Разумков

Деоккупация Крыма: Украина ожидает активную позицию Германии, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина ждет активной позиции Германии в отношении деоккупации Крыма

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Разумков встретился с председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гюнтером Крихбаумом.

"Обсуждая вопрос по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращению Крыма, председатель Верховной Рады отметил, что украинская сторона ожидает, что Германия займет активную позицию в вопросе деоккупации Крыма. В то же время Крихбаум заверил, что вопрос незаконной аннексии Крыма занимает и будет занимать особое место в повестке дня Комитета по вопросам ЕС", - указано в сообщении.

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Кроме того, они обсудили отдельные вопросы внутренней политики Украины, в частности, выборы и реформу по децентрализации.

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