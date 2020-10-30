Деоккупация Крыма: Украина ожидает активную позицию Германии, - Разумков
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Разумков встретился с председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гюнтером Крихбаумом.
"Обсуждая вопрос по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращению Крыма, председатель Верховной Рады отметил, что украинская сторона ожидает, что Германия займет активную позицию в вопросе деоккупации Крыма. В то же время Крихбаум заверил, что вопрос незаконной аннексии Крыма занимает и будет занимать особое место в повестке дня Комитета по вопросам ЕС", - указано в сообщении.
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Кроме того, они обсудили отдельные вопросы внутренней политики Украины, в частности, выборы и реформу по децентрализации.
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