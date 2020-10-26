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Espreso.tvКрым - это УкраинаСША готовы сотрудничать в рамках Крымской платформы, - временный поверенный в Украине

США готовы сотрудничать в рамках Крымской платформы, - временный поверенный в Украине

США готовы к сотрудничеству по созданию инициированной Украины Крымской платформы

Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США остается жесткой и неизменной - Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Джапарова также выразила благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны США в рамках международных организаций, а также подчеркнула важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и Севастополя, Украины, а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина", которые в ближайшее время будут вынесены Украиной на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

  • Напомним, 21 октября первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану создание Крымской платформы.

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