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Espreso.tvСпортЧемпиона Кореи по футболу нашли мертвым на стоянке

Чемпиона Кореи по футболу нашли мертвым на стоянке


фото: Getty Images
Сегодня, 30 октября, в Корее нашли тело защитника "Сеула" Ким Нам Чуна

Об этом сообщает TheKoreaTimes.

Тело 31-летнего защитника нашли на стоянке у офисного здания. Полиция заявила, что не обнаружила никаких следов преступления и подозревает, что футболист совершил самоубийство.

Ким Нам Чун выступал за корейский "Сеул" с 2013-го года. За профессиональную карьеру игрок провел 137 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. В прошлом сезоне сыграл 25 встреч.

В 2016-м году Ким Нам Чун стал чемпионом Кореи по футболу. За год до этого выиграл национальный кубок.

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