Чемпиона Кореи по футболу нашли мертвым на стоянке
30 октября, 2020, 19:13
Сегодня, 30 октября, в Корее нашли тело защитника "Сеула" Ким Нам Чуна
Об этом сообщает TheKoreaTimes.
Тело 31-летнего защитника нашли на стоянке у офисного здания. Полиция заявила, что не обнаружила никаких следов преступления и подозревает, что футболист совершил самоубийство.
Ким Нам Чун выступал за корейский "Сеул" с 2013-го года. За профессиональную карьеру игрок провел 137 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. В прошлом сезоне сыграл 25 встреч.
В 2016-м году Ким Нам Чун стал чемпионом Кореи по футболу. За год до этого выиграл национальный кубок.
- 26 октября бывший футболист английского "Манчестер Сити" Джереми Вистен совершил самоубийство.
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