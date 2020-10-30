Чемпиона Кореи по футболу нашли мертвым на стоянке

30 октября, 2020, 19:13

Сегодня, 30 октября, в Корее нашли тело защитника "Сеула" Ким Нам Чуна

Об этом сообщает TheKoreaTimes.

Тело 31-летнего защитника нашли на стоянке у офисного здания. Полиция заявила, что не обнаружила никаких следов преступления и подозревает, что футболист совершил самоубийство.

Ким Нам Чун выступал за корейский "Сеул" с 2013-го года. За профессиональную карьеру игрок провел 137 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. В прошлом сезоне сыграл 25 встреч.

В 2016-м году Ким Нам Чун стал чемпионом Кореи по футболу. За год до этого выиграл национальный кубок.

26 октября бывший футболист английского "Манчестер Сити" Джереми Вистен совершил самоубийство.