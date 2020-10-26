Экс-футболист "Ман Сити" совершил самоубийство

26 октября, 2020, 13:17

Бывший футболист английского "Манчестер Сити" Джереми Вистен совершил самоубийство

Об этом сообщает официальный twitter "Манчестер Сити".

По информации британских СМИ, юноша покончил с собой из-за депрессии.

"Семья" Манчестер Сити "расстроена, узнав о смерти бывшего игрока нашей академии Джереми Вистена. Мы глубоко сочувствуем его друзьям и семье. Наши мысли с вами в это непростое время", - говорится в сообщении "Манчестер Сити".

17-летний футболист выступал за молодежные команды "горожан" с 2016-го года. Вистен был уроженцем Малави, откуда переехал в Англию.

- Manchester City (@ManCity) October 25, 2020