Экс-футболист "Ман Сити" совершил самоубийство
26 октября, 2020, 13:17
Бывший футболист английского "Манчестер Сити" Джереми Вистен совершил самоубийство
Об этом сообщает официальный twitter "Манчестер Сити".
По информации британских СМИ, юноша покончил с собой из-за депрессии.
"Семья" Манчестер Сити "расстроена, узнав о смерти бывшего игрока нашей академии Джереми Вистена. Мы глубоко сочувствуем его друзьям и семье. Наши мысли с вами в это непростое время", - говорится в сообщении "Манчестер Сити".
17-летний футболист выступал за молодежные команды "горожан" с 2016-го года. Вистен был уроженцем Малави, откуда переехал в Англию.
- Manchester City (@ManCity) October 25, 2020
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