Бразильский новичок рассказал, сколько времени проведет в "Динамо"
Об этом сообщает sportarena.com.
Бразилец не боится холодной погоды в Украине.
"У "Динамо" были как положительные истории с переходом бразильцев, так и не очень. Возможно, они связаны с погодой, нам не очень нравится холод. Но с этим у меня проблем точно нет: я из Южного региона, где холодная погода - обычное явление. У меня большие надежды и ожидания. Хочу остаться в "Динамо" на 5-6 лет и показать, что я действительно достойный футболист ", - сказал Клейтон.
25-летний Клейтон присоединился к киевскому "Динамо" в прошлом межсезонье. Пока еще не успел дебютировать за основной состав столичного клуба.
- 6 октября "Динамо" заявило бразильского вингера Клейтона Да Силву на сезон УПЛ 2020/21.
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