Бразильский новичок рассказал, сколько времени проведет в "Динамо"

30 октября, 2020, 11:21

Бразильский полузащитник Клейтон планирует провести в киевском "Динамо" 5-6 лет

Об этом сообщает sportarena.com.

Бразилец не боится холодной погоды в Украине.

"У "Динамо" были как положительные истории с переходом бразильцев, так и не очень. Возможно, они связаны с погодой, нам не очень нравится холод. Но с этим у меня проблем точно нет: я из Южного региона, где холодная погода - обычное явление. У меня большие надежды и ожидания. Хочу остаться в "Динамо" на 5-6 лет и показать, что я действительно достойный футболист ", - сказал Клейтон.

25-летний Клейтон присоединился к киевскому "Динамо" в прошлом межсезонье. Пока еще не успел дебютировать за основной состав столичного клуба.

6 октября "Динамо" заявило бразильского вингера Клейтона Да Силву на сезон УПЛ 2020/21.