"Динамо" подписало первого бразильского футболиста для Луческу
Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Бразильский хавбек будет выступать под 27-м номером. Финансовые условия контракта не сообщаются.
24-летний Клейтон тренировался с киевским клубом с начала августа. По информации "Трибуны", практически все скауты "Динамо" выступили за подписание контракта с бразильцем и дали игроку время, чтобы он адаптировался и набрал форму.
Клейтон Да Силва воспитывался в академии бразильского "Фигейренсе". В марте 2016 года "Атлетико Минейро" заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе.
Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
- 18 августа сообщалось, что из Бразилии в Украину прибыл потенциальный новичок киевского "Динамо" .
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