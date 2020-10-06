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Espreso.tvСпорт"Динамо" подписало первого бразильского футболиста для Луческу

"Динамо" подписало первого бразильского футболиста для Луческу


фото: Globo
Киевское "Динамо" заявило бразильского вингера Клейтона Да Силву на сезон УПЛ 2020/21

Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Бразильский хавбек будет выступать под 27-м номером. Финансовые условия контракта не сообщаются.

24-летний Клейтон тренировался с киевским клубом с начала августа. По информации "Трибуны", практически все скауты "Динамо" выступили за подписание контракта с бразильцем и дали игроку время, чтобы он адаптировался и набрал форму.

Клейтон Да Силва воспитывался в академии бразильского "Фигейренсе". В марте 2016 года "Атлетико Минейро" заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

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