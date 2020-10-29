Испания продлили чрезвычайное положение до мая 2021 года из-за увеличения количества случаев COVID-19

29 октября, 2020, 19:05

В Испании депутаты приняли решение о продлении чрезвычайного положения до 9 мая 2021 года

Об этом сообщает RTVE.

Испанский парламент утвердил предложение правительства о действии чрезвычайного положения до 9 мая 2021 года. Но оно может быть отменено раньше.

Так, премьер-министр Педро Санчеса должен будет отчитываться о ситуации с коронавирусом в стране каждые два месяца.

Напомним, Испания стала первой страной Европейского Союза, где зафиксировано больше миллиона случаев COVID-19.

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