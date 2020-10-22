 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИспания первой в ЕС пересекла отметку в 1 млн случаев COVID-19

Испания первой в ЕС пересекла отметку в 1 млн случаев COVID-19

Испания - первая страна Европейского Союза, где зафиксировано более одного миллиона случаев COVID-19

Об этом сообщает ВВС Украина .

С 31 января, когда стало известно о первом случае в стране, заболело 1005295 испанцев. 34366 человек умерли.

Читайте также: ЕС созывает онлайн-саммит из-за распространения COVID-19

После США, Индии, Бразилии, России и Аргентины, Испания - шестая страна мира, где количество зараженных превысило миллион человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать