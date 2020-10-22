Испания первой в ЕС пересекла отметку в 1 млн случаев COVID-19
22 октября, 2020, 09:25
Испания - первая страна Европейского Союза, где зафиксировано более одного миллиона случаев COVID-19
Об этом сообщает ВВС Украина .
С 31 января, когда стало известно о первом случае в стране, заболело 1005295 испанцев. 34366 человек умерли.
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После США, Индии, Бразилии, России и Аргентины, Испания - шестая страна мира, где количество зараженных превысило миллион человек.
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