Испания первой в ЕС пересекла отметку в 1 млн случаев COVID-19

Об этом сообщает ВВС Украина .

С 31 января, когда стало известно о первом случае в стране, заболело 1005295 испанцев. 34366 человек умерли.

После США, Индии, Бразилии, России и Аргентины, Испания - шестая страна мира, где количество зараженных превысило миллион человек.